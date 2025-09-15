Salzgitter Aktie News: Salzgitter verbilligt sich am Vormittag
Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 22,86 EUR ab.
Um 09:05 Uhr fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 22,86 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Salzgitter-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,62 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.832 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 09.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,72 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 23,08 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,96 EUR am 23.10.2024. Mit Abgaben von 43,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,176 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,76 EUR.
Am 11.08.2025 lud Salzgitter zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,02 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,503 EUR je Salzgitter-Aktie.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Salzgitter
Analysen zu Salzgitter
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11.08.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
