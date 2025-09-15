DAX23.670 -0,3%ESt505.435 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.191 +0,1%Euro1,1799 +0,3%Öl67,21 -0,4%Gold3.694 +0,4%
Aktienkurs aktuell

Salzgitter Aktie News: Salzgitter verbilligt sich am Vormittag

16.09.25 09:26 Uhr
Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 22,86 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
22,82 EUR 0,02 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 22,86 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Salzgitter-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,62 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.832 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,72 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 23,08 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,96 EUR am 23.10.2024. Mit Abgaben von 43,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,176 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,76 EUR.

Am 11.08.2025 lud Salzgitter zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,02 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,503 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.04.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

