Salzgitter Aktie News: Salzgitter gibt am Mittwochmittag nach

Kursverlauf

Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Salzgitter-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 22,60 EUR.

Der Salzgitter-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 22,60 EUR. Das Tagestief markierte die Salzgitter-Aktie bei 22,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.383 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,96 EUR am 23.10.2024. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 74,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,176 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,76 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2025. Das EPS lag bei -1,02 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,502 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. steigen: Tarifrunde für Stahlbranche beginnt

Stahlwerte im Aufwind: Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter und Co. legen kräftig zu

Salzgitter-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August