Salzgitter Aktie News: Salzgitter zieht am Mittag an

Die Aktie von Salzgitter zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 23,36 EUR.

Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:37 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 23,36 EUR. Die Salzgitter-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,54 EUR an. Mit einem Wert von 23,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.671 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,72 EUR an. Gewinne von 27,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,96 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 44,52 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,176 EUR je Salzgitter-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,92 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Salzgitter am 11.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,509 EUR ausweisen wird.

