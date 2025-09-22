Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Salzgitter

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 24,04 EUR.

Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 24,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Salzgitter-Aktie bei 24,30 EUR. Bei 23,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 33.909 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 23,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (12,96 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,176 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,92 EUR aus.

Salzgitter gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,02 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,64 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Salzgitter im vergangenen Quartal 2,34 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salzgitter 2,57 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 16.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,509 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

