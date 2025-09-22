DAX23.684 +0,7%ESt505.475 +0,6%Top 10 Crypto15,58 -0,9%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1796 ±-0,0%Öl66,47 -0,1%Gold3.765 +0,5%
Aktie im Blick

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagvormittag im Aufwind

23.09.25 09:26 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagvormittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Salzgitter. Zuletzt konnte die Aktie von Salzgitter zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 23,44 EUR.

Aktien
Salzgitter
23,30 EUR -0,02 EUR -0,09%
Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 23,44 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 23,44 EUR. Bei 23,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 2.847 Stück.

Am 09.07.2025 markierte das Papier bei 29,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,79 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 44,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,176 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,92 EUR für die Salzgitter-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2025. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,64 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Salzgitter möglicherweise am 16.11.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,509 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.net

