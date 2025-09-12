DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.841 ±0,0%Nas22.339 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1766 +0,3%Öl67,25 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz reagiert am Montagnachmittag positiv

15.09.25 16:13 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 197,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
158,20 EUR -2,20 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 197,55 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 199,45 EUR. Bei 193,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50.141 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 32,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (166,05 EUR). Mit Abgaben von 15,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,816 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 257,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 22.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 884,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
23.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
23.07.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.07.2025Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
22.07.2025Sartorius vz HoldJefferies & Company Inc.
22.07.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

