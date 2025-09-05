Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Nachmittag fester

Kurs der Sartorius vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 199,75 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 199,75 EUR. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 204,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 198,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 38.359 Aktien.

Am 28.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 46,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 166,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,816 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 257,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 860,70 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 884,30 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 15.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Sartorius vz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie.

