Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Vormittag um Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Sartorius vz. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Sartorius vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 197,25 EUR.

Bei der Sartorius vz-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 197,25 EUR. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 197,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 196,00 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 196,80 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.055 Stück gehandelt.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Bei einem Wert von 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 15,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,816 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 257,00 EUR.

Sartorius vz gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 884,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 860,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.10.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,96 EUR im Jahr 2025 aus.

