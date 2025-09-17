DAX23.654 +1,3%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,34 +0,1%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1822 ±0,0%Öl68,28 +0,5%Gold3.666 +0,2%
Sartorius vz im Fokus

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteuert sich am Donnerstagmittag

18.09.25 12:07 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteuert sich am Donnerstagmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 208,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
170,00 EUR 7,80 EUR 4,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 208,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 211,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 200,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 62.225 Stück.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 40,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,28 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,816 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 257,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 22.07.2025. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,74 Prozent auf 884,30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 16.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 15.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,96 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
23.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
23.07.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.07.2025Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
22.07.2025Sartorius vz HoldJefferies & Company Inc.
22.07.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

