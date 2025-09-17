Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteuert sich am Donnerstagmittag

Sartorius vz im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 208,30 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 208,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 211,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 200,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 62.225 Stück.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 40,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,28 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,816 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 257,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 22.07.2025. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,74 Prozent auf 884,30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 16.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 15.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,96 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen