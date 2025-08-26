Schaeffler Aktie News: Schaeffler springt am Freitagnachmittag hoch

Aktie im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,3 Prozent auf 5,95 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 6,3 Prozent im Plus bei 5,95 EUR. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 5,98 EUR. Bei 5,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.727.804 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei 5,98 EUR markierte der Titel am 29.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 0,42 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 3,15 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 46,99 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,186 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,19 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Am 06.08.2025 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,05 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,92 Mrd. EUR – ein Plus von 41,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4,19 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,346 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Krise in der Autoindustrie: Chinesische Konkurrenz setzt Autozulieferer unter Druck

Das waren die größten Übernahmen der DAX-Konzerne in den vergangenen 10 Jahren

BofA mit Kehrtwende: Schaeffler-Aktie erholt sich an 200-Tage-Linie