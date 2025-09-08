DAX23.688 -0,5%ESt505.363 ±0,0%Top 10 Crypto15,79 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.826 +0,6%Euro1,1741 -0,2%Öl66,62 +0,6%Gold3.651 +0,4%
SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von SCHOTT Pharma

09.09.25 12:06 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von SCHOTT Pharma

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 21,70 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 21,70 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie sank bis auf 21,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,70 EUR. Zuletzt wechselten 6.663 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,29 Prozent. Bei einem Wert von 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 14,75 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,160 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,25 EUR.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,13 Prozent auf 256,46 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.12.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

