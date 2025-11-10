DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.346 +1,5%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1543 -0,1%Öl63,41 -0,5%Gold4.095 +2,4%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
So bewegt sich SCHOTT Pharma

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zieht am Nachmittag an

10.11.25 16:08 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zieht am Nachmittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 18,02 EUR.

Aktien
SCHOTT Pharma
18,16 EUR 0,06 EUR 0,33%
Im XETRA-Handel gewannen die SCHOTT Pharma-Papiere um 15:51 Uhr 0,1 Prozent. Die SCHOTT Pharma-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,32 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.729 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 30,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 40,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,159 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,25 EUR für die SCHOTT Pharma-Aktie.

Am 12.08.2025 lud SCHOTT Pharma zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. SCHOTT Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 256,46 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 10.12.2026.

Experten taxieren den SCHOTT Pharma-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
