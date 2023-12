Lufthansa-Aktie im Sinkflug: JPMorgan senkt Rating und Kursziel

Optimismus in London: FTSE 100 am Mittag mit Zuschlägen

Heute im Fokus

Kapitalerhöhung bei ams OSRAM bald abgeschlossen. PVA Tepla-Finanzvorständin Ketter wird Chefin. SpaceX will wohl frisches Geld einsammeln. Sanofi will Schlagzahl in der Forschung erhöhen. BVB leidet und hofft auf Reaktion. E-Pickup von Tesla-Konkurrent Rivian kann jetzt auch geleast werden. Ethereum-Gründer Vitalik Buterin strebt Veränderungen im Staking-Prozess an.