Index-Performance

Schwacher Handel in New York: S&P 500 notiert letztendlich im Minus

06.06.24 22:32 Uhr

Am Donnerstagabend legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werbung

Der S&P 500 ging nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 5.352,96 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 44,504 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,064 Prozent auf 5.357,44 Punkte an der Kurstafel, nach 5.354,03 Punkten am Vortag. Das Tageshoch des S&P 500 betrug 5.362,35 Punkte, das Tagestief hingegen 5.335,36 Zähler. So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1,05 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 06.05.2024, einen Stand von 5.180,74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.03.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.104,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.06.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4.283,85 Punkten. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,86 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 5.362,35 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet. Top- und Flop-Aktien im S&P 500 Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Illumina (+ 7,42 Prozent auf 114,72 USD), PayPal (+ 5,49 Prozent auf 67,02 USD), MarketAxess (+ 4,86 Prozent auf 205,97 USD), J M Smucker (+ 4,57 Prozent auf 115,37 USD) und Expedia (+ 4,29 Prozent auf 120,31 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen NRG Energy (-4,56 Prozent auf 77,83 USD), Eaton (-4,02 Prozent auf 313,46 USD), Dollar General (-3,64 Prozent auf 129,53 USD), Old Dominion Freight Line (-3,34 Prozent auf 169,84 USD) und Johnson Controls International (-3,29 Prozent auf 69,58 USD). Die meistgehandelten Aktien im S&P 500 Im S&P 500 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16.680.740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,841 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus. Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 400,00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com