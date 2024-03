Schwacher Handel in New York: So steht der S&P 500 nachmittags

S&P 500 im Fokus

Kaum bewegt zeigt sich der S&P 500 am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch sinkt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,09 Prozent auf 5.170,64 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 42,591 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,031 Prozent auf 5.176,86 Punkte an der Kurstafel, nach 5.175,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5.179,14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.162,85 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 1,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4.953,17 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 13.12.2023, bei 4.707,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2023, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 3.855,76 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,02 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5.189,26 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Freeport-McMoRan (+ 7,83 Prozent auf 43,52 USD), First Republic Bank (+ 6,25 Prozent auf 0,04 USD), Valero Energy (+ 6,02) Prozent auf 159,81 USD), Estée Lauder Companies (+ 4,42 Prozent auf 158,80 USD) und 3M (+ 4,40 Prozent auf 103,06 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Dollar Tree (-14,45 Prozent auf 128,06 USD), Tesla (-4,08 Prozent auf 170,29 USD), Cardinal Health (-3,85 Prozent auf 111,17 USD), GE HealthCare Technologies (-3,45 Prozent auf 88,65 USD) und Micron Technology (-3,45 Prozent auf 94,06 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 11.725.290 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,751 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 300,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

