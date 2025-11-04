Schwacher Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsende schwächer

ATX Prime-Kursverlauf

Am Abend zogen sich die Anleger in Wien zurück.

Zum Handelsende verlor der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,05 Prozent auf 2.384,39 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 2.409,37 Punkte an der Kurstafel, nach 2.409,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 2.367,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.409,37 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2.377,15 Punkte. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2025, den Stand von 2.262,06 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 04.11.2024, einen Stand von 1.760,36 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 30,58 Prozent. Bei 2.428,97 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1.745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 23,33 Prozent auf 3,70 EUR), Verbund (+ 0,73 Prozent auf 69,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,50 Prozent auf 30,10 EUR), Palfinger (+ 0,16 Prozent auf 31,80 EUR) und CA Immobilien (+ 0,08 Prozent auf 23,92 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Mayr-Melnhof Karton (-7,27 Prozent auf 74,00 EUR), AT S (AT&S) (-5,32 Prozent auf 32,90 EUR), Frequentis (-4,59 Prozent auf 74,80 EUR), Raiffeisen (-3,65 Prozent auf 31,14 EUR) und PORR (-3,60 Prozent auf 26,80 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 422.786 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 34,855 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,91 zu Buche schlagen. OMV lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,03 Prozent.

Redaktion finanzen.net