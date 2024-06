Schwacher Handel in Zürich: SPI verliert zum Start des Donnerstagshandels

SPI-Performance im Blick

Der SPI fällt am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Donnerstag tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,12 Prozent leichter bei 16.146,55 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,089 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,214 Prozent leichter bei 16.130,83 Punkten in den Handel, nach 16.165,49 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16.130,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16.146,55 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,266 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 13.05.2024, den Stand von 15.710,12 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 13.03.2024, einen Wert von 15.391,94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.06.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14.949,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 10,82 Prozent. 16.309,66 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.455,60 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Spexis (+ 38,89 Prozent auf 0,05 CHF), Molecular Partners (+ 4,04 Prozent auf 5,67 CHF), Addex Therapeutics (+ 2,90 Prozent auf 0,06 CHF), Sensirion (+ 1,74 Prozent auf 82,00 CHF) und Zehnder A (+ 1,58 Prozent auf 57,80 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Kudelski (-3,86 Prozent auf 1,37 CHF), Peach Property Group (-3,67 Prozent auf 7,62 CHF), Implenia (-2,41 Prozent auf 32,35 CHF), Groupe Minoteries SA (-2,40 Prozent auf 244,00 CHF) und Sika (-2,36 Prozent auf 265,10 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8.345.563 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 251,320 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Die Talenthouse-Aktie weist mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 7,36 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

