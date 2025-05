Scout24 Aktie News: Scout24 verteuert sich am Mittag

So bewegt sich Scout24

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Scout24. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 107,20 EUR.

Um 11:41 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 107,20 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 107,20 EUR. Bei 105,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.968 Scout24-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 107,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach oben. Am 20.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,90 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 38,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,42 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,32 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 96,65 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Scout24 dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

