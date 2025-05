Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von Scout24 legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 107,80 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 109,00 EUR. Bei 107,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.436 Scout24-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,50 EUR erreichte der Titel am 09.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 2,44 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 38,87 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2024 mit 1,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,43 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 106,04 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 06.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,27 EUR je Aktie belaufen.

