Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 113,90 EUR.

Um 11:44 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 113,90 EUR ab. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 113,70 EUR nach. Bei 116,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.152 Scout24-Aktien.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Am 20.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,90 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 42,14 Prozent Luft nach unten.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,45 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 117,63 EUR.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Scout24 die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 3,26 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Hot Stocks heute: DAX Aufsteiger: Gea, Scout24, Lufthansa oder Nemetschek - Übernahmekandidaten: Puma, Brenntag und Evotec

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr abgeworfen

DAX-Kandidat Scout 24-Aktie im Minus: Rekordhoch rückt in die Ferne