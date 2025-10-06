Scout24 Aktie
Marktkap. 7,52 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 142 auf 146 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auch er stehe dem jüngsten Zukauf des Immobilienportalbetreibers in Spanien skeptisch gegenüber, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei die massiv negative Kursreaktion darauf übertrieben und biete Anlegern nun eine Kaufgelegenheit./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
146,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
104,20 €
|Abst. Kursziel*:
40,12%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
104,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,31%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|08:01
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
