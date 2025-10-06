DAX 24.378 +0,0%ESt50 5.629 -0,4%MSCI World 4.349 -0,1%Top 10 Crypto 17,32 -0,4%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.055 -0,5%Euro 1,1688 -0,2%Öl 65,83 +0,5%Gold 3.960 +0,0%
Scout24 Aktie

104,80 EUR +1,30 EUR +1,26 %
STU
Marktkap. 7,52 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

Scout24
104,80 EUR 1,30 EUR 1,26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 142 auf 146 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auch er stehe dem jüngsten Zukauf des Immobilienportalbetreibers in Spanien skeptisch gegenüber, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei die massiv negative Kursreaktion darauf übertrieben und biete Anlegern nun eine Kaufgelegenheit./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Overweight

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
146,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
104,20 €		 Abst. Kursziel*:
40,12%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
104,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,31%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

