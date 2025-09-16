Scout24 Aktie
Marktkap. 7,47 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 142 Euro auf "Overweight" belassen. Nach jüngsten Gesprächen mit dem Management präsentierte Analyst Marcus Diebel am Montag seine Schätzungen für den Quartalsbericht des Portalbetreibers. Nach dem starken zweiten Quartal dürfte das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte niedriger ausfallen. Dies sei allerdings ausreichend signalisiert worden und werde entsprechend erwartet. Für die Aktien bleibt Diebel auch nach ihrer imposanten Outperformance weiter optimistisch. Er führt sie auf seiner "Analyst Focus List"./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
