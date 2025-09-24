Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag gesucht
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Zuletzt stieg die Vonovia SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 25,97 EUR.
Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 25,97 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE-Aktie bei 25,99 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 641.337 Stück.
Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 30,65 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Mit Abgaben von 7,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,82 EUR je Vonovia SE-Aktie aus.
Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,64 Mrd. EUR – ein Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Vonovia SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,93 EUR je Vonovia SE-Aktie.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Vonovia SE
Analysen zu Vonovia SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|09.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.07.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|03.04.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|19.03.2025
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underweight
|Barclays Capital
|06.11.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
