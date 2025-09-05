Vonovia Aktie
Marktkap. 22,37 Mrd. EURDiv. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Vonovia von 30 auf 31,50 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der europäische Wohnimmobiliensektor sei nach turbulenten Jahren an einem entscheidenden Punkt und verdiene einen frischen Blick, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Robuste Nachfrage treffe auf geringes Angebot, was die Mieten stützen und die Immobilienbewertungen stärken sollte. Die Aktienbewertungen lägen derweil klar unter dem historischen -Zehn-Jahres-Schnitt. Vonovia und Grand City empfiehlt der Experte nach ihrer Underperformance im bisherigen Jahresverlauf zum Kauf./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 13:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 11:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,80 €
|Abst. Kursziel*:
17,54%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
27,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,45%
|
Analyst Name:
Pierre-Emmanuel Clouard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
