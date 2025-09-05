Jefferies & Company Inc.

Vonovia SE Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Vonovia von 30 auf 31,50 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der europäische Wohnimmobiliensektor sei nach turbulenten Jahren an einem entscheidenden Punkt und verdiene einen frischen Blick, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Robuste Nachfrage treffe auf geringes Angebot, was die Mieten stützen und die Immobilienbewertungen stärken sollte. Die Aktienbewertungen lägen derweil klar unter dem historischen -Zehn-Jahres-Schnitt. Vonovia und Grand City empfiehlt der Experte nach ihrer Underperformance im bisherigen Jahresverlauf zum Kauf./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 13:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 11:00 / ET

