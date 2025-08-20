Vonovia Aktie
Marktkap. 23,36 Mrd. EURDiv. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Aktienkurs des Immobilienkonzerns hinke den guten Geschäftsaussichten hinterher, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Seine Schätzung für das bereinigte Vorsteuerergebnis 2025 liege nahe am oberen Ende der erhöhten Unternehmenszielspanne./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Vonovia Buy
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,01 €
|Abst. Kursziel*:
46,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,22%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
