Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verliert am Nachmittag
Die Aktie von Vonovia SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 26,63 EUR nach.
Um 15:52 Uhr rutschte die Vonovia SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 26,63 EUR ab. Die Vonovia SE-Aktie sank bis auf 26,41 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,77 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 731.707 Vonovia SE-Aktien.
Bei 33,16 EUR markierte der Titel am 05.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 24,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2025 (24,03 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 9,76 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,26 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE 1,22 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,82 EUR an.
Am 06.08.2025 hat Vonovia SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,64 Mrd. EUR – ein Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vonovia SE-Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|09.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
