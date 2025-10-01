Vonovia Aktie
Marktkap. 22,32 Mrd. EURDiv. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 35,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green drückte den Papieren des Immobilienkonzerns mit Blick auf den Quartalsbericht am 5. November zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf und rechnet damit kurzfristig mit Kursgewinnen. Denn er rechnet mit soliden Ergebnissen und die Aktien haben zuletzt geschwächelt. Gute Resultate seien zuletzt regelmäßig zum Kurstreiber geworden./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 20:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Overweight
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
35,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,69 €
|Abst. Kursziel*:
33,01%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
26,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,92%
|
Analyst Name:
Neil Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vonovia SE
|08:01
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|09.09.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
