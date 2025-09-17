Vonovia Aktie
Marktkap. 21,9 Mrd. EURDiv. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Unternehmenschef Rolf Buch habe die mittelfristigen Ziele bestätigt, schrieb Kai Klose nach einer Berenberg-Konferenz vom Montag./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Buy
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,29 €
|Abst. Kursziel*:
55,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,83%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
