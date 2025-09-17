DAX 23.658 +0,6%ESt50 5.479 +0,7%Top 10 Crypto 15,61 -0,6%Dow 46.382 +0,1%Nas 22.789 +0,7%Bitcoin 95.750 +0,3%Euro 1,1802 +0,0%Öl 66,87 +0,5%Gold 3.785 +1,0%
KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Cassava Sciences: Insiderkäufe durch den CEO summieren sich auf 534.743 USD Cassava Sciences: Insiderkäufe durch den CEO summieren sich auf 534.743 USD
BASF-Aktie zieht an: Jefferies bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse BASF-Aktie zieht an: Jefferies bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse
Vonovia Aktie

Vonovia Aktien-Sparplan
26,31 EUR +0,34 EUR +1,31 %
STU
Marktkap. 21,9 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J

ISIN DE000A1ML7J1

Symbol VNNVF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vonovia SE Buy

11:46 Uhr
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
26,31 EUR 0,34 EUR 1,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Unternehmenschef Rolf Buch habe die mittelfristigen Ziele bestätigt, schrieb Kai Klose nach einer Berenberg-Konferenz vom Montag./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,29 €		 Abst. Kursziel*:
55,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,83%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

11:46 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 Vonovia Underweight Barclays Capital
09.09.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.25 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.25 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

