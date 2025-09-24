DAX23.614 +0,3%ESt505.467 +0,4%Top 10 Crypto15,12 -0,9%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1678 +0,1%Öl69,53 -0,2%Gold3.753 +0,1%
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Freitagvormittag im Aufwind

26.09.25 09:27 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Freitagvormittag im Aufwind

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Vonovia SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 25,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
25,75 EUR -0,15 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 25,88 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE-Aktie bis auf 25,99 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.220 Vonovia SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 31,11 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2025 Kursverluste bis auf 24,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Verlust von 7,15 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,26 EUR, nach 1,22 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE-Aktie bei 34,82 EUR.

Am 06.08.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -0,95 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vonovia SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen