Aktie im Blick

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

25.09.25 16:11 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 25,94 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
25,90 EUR -0,32 EUR -1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Vonovia SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 25,94 EUR ab. Die Vonovia SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,89 EUR ab. Bei 26,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 846.652 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Kursplus von 30,80 Prozent wieder erreichen. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,36 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,82 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE am 06.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,54 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,64 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,93 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
