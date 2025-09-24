Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Freitagmittag ohne große Veränderung

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 25,79 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie wies um 11:45 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 25,79 EUR. Die Vonovia SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,99 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE-Aktie bis auf 25,76 EUR. Bei 25,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 276.971 Vonovia SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 31,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,03 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 6,82 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,82 EUR für die Vonovia SE-Aktie aus.

Am 06.08.2025 hat Vonovia SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -0,95 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE im vergangenen Quartal 1,64 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

