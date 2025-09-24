Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE steigt am Vormittag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 26,01 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Vonovia SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 26,01 EUR. Die Vonovia SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,05 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 57.343 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE-Aktie 30,45 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,03 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Vonovia SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,22 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,82 EUR aus.

Am 06.08.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE einen Gewinn von -0,95 EUR je Aktie eingefahren. Vonovia SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Vonovia SE am 05.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

