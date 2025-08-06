DAX 24.326 +1,7%ESt50 5.341 +1,5%Top 10 Crypto 15,61 +1,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.535 -0,1%Euro 1,1671 +0,1%Öl 67,16 +0,3%Gold 3.378 +0,3%
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
UBS AG beurteilt Allianz-Aktie mit Neutral UBS AG beurteilt Allianz-Aktie mit Neutral
Merck-Analyse: UBS AG stuft Merck-Aktie mit Buy ein Merck-Analyse: UBS AG stuft Merck-Aktie mit Buy ein
Scout24 Aktie

Scout24 Aktien-Sparplan
118,80 EUR -0,50 EUR -0,42 %
STU
Marktkap. 8,65 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

UBS AG

Scout24 Neutral

11:51 Uhr
Scout24 Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 nach detaillierten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114,80 Euro belassen. Das zweite Quartal der Online-Plattformen für Wohn- und Gewerbeimmobilien habe eine solide Entwicklung im Kerngeschäft offenbart, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Marktunsicherheiten mit Blick auf die Geschäfte, die mit der Abwicklung von Transaktionen im Immobilienbereich zusammenhingen, blieben allerdings bestehen./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Neutral

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
114,80 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
118,60 €		 Abst. Kursziel*:
-3,20%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
118,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,37%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

