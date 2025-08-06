Scout24 Aktie
Marktkap. 8,65 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 nach detaillierten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114,80 Euro belassen. Das zweite Quartal der Online-Plattformen für Wohn- und Gewerbeimmobilien habe eine solide Entwicklung im Kerngeschäft offenbart, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Marktunsicherheiten mit Blick auf die Geschäfte, die mit der Abwicklung von Transaktionen im Immobilienbereich zusammenhingen, blieben allerdings bestehen./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Scout24 Neutral
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
114,80 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
118,60 €
|Abst. Kursziel*:
-3,20%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
118,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,37%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
