Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Scout24. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 101,60 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 101,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 101,60 EUR. Bei 101,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 697 Scout24-Aktien.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 122,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 20,87 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 78,70 EUR fiel das Papier am 31.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,48 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 117,85 EUR angegeben.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

