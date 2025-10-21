Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 100,90 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 100,90 EUR zu. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 101,10 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.348 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 21,70 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,70 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2024 erreicht. Mit Abgaben von 22,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,48 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 117,85 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,27 EUR fest.

