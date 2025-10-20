Scout24 Aktie News: Scout24 macht am Mittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 101,60 EUR. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 102,10 EUR. Bei 101,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 10.219 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 122,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 20,87 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,70 EUR am 31.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 22,54 Prozent wieder erreichen.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,85 EUR an.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,27 EUR je Aktie.

