Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 102,00 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 102,00 EUR. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 101,70 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,70 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.938 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 20,39 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2024 Kursverluste bis auf 76,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 32,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,48 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,32 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 117,85 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,73 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

