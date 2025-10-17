Scout24 Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Scout24
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 101,50 EUR.
Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr um 1,1 Prozent auf 101,50 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 100,40 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 101,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.853 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 122,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,75 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 24,38 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,48 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,85 EUR an.
Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren. Scout24 dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,27 EUR je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
