HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 128 Euro auf "Buy" belassen. Der positive Trend beim Durchschnittsumsatz je Kunde (ARPU) dürfte anhalten, schrieb Gerhard Orgonas nach einer Berenberg-Konferenz vom Montag. In Deutschland gewinne das Immobilienportal zudem Marktanteile./ag/mf

