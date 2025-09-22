DAX 23.586 +0,3%ESt50 5.467 +0,5%Top 10 Crypto 15,54 -1,1%Dow 46.382 +0,1%Nas 22.789 +0,7%Bitcoin 95.767 +0,3%Euro 1,1797 +0,0%Öl 67,12 +0,8%Gold 3.784 +1,0%
Marktkap. 7,39 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 128 Euro auf "Buy" belassen. Der positive Trend beim Durchschnittsumsatz je Kunde (ARPU) dürfte anhalten, schrieb Gerhard Orgonas nach einer Berenberg-Konferenz vom Montag. In Deutschland gewinne das Immobilienportal zudem Marktanteile./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

