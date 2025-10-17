Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Freitagmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 101,10 EUR nach.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,5 Prozent auf 101,10 EUR nach. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 100,40 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,70 EUR. Zuletzt wechselten 23.600 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 76,75 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 31,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,48 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,85 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Analysten sehen für Scout24-Aktie Luft nach oben