Fokus auf Aktienkurs

Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit roter Tendenz

16.10.25 09:22 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 102,20 EUR ab.

Die Scout24-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 102,20 EUR abwärts. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 102,00 EUR. Bei 102,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 5.594 Scout24-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Gewinne von 20,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 24,90 Prozent wieder erreichen.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,85 EUR je Scout24-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,27 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

