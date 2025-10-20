DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.342 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.994 +1,4%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,40 -1,5%Gold4.350 +2,4%
Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag nahe Vortagesniveau

20.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Scout24-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 101,10 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr bei 101,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 102,10 EUR. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 101,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.661 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Gewinne von 21,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,70 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2024 erreicht. Mit Abgaben von 22,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,85 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,73 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

