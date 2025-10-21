Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Die Aktie von Scout24 hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 100,60 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:51 Uhr bei 100,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 101,10 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 100,50 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 56.203 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 122,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 22,07 Prozent zulegen. Am 31.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,70 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,77 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,48 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,85 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,27 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Analysten sehen für Scout24-Aktie Luft nach oben