Scout24 Aktie News: Scout24 zieht am Mittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 114,30 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 114,30 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 114,60 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,80 EUR. Bisher wurden heute 6.538 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR an. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 7,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,90 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,47 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,63 EUR an.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das EPS lag bei 0,73 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 30.10.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

