Scout24 Aktie News: Scout24 behauptet sich am Vormittag

Die Aktie von Scout24 hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 102,40 EUR.

Die Scout24-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 102,40 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 102,90 EUR zu. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 102,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 102,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.685 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 19,92 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2024 bei 78,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 23,14 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,48 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,85 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,27 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

