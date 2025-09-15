DAX23.418 +0,4%ESt505.385 +0,2%Top 10 Crypto16,20 -0,5%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl68,01 -0,7%Gold3.664 -0,7%
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen schließen ungleich - Hang Seng mit Kurssprung -- Baidu mit eigenen Chips -- Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie leicht im Minus: Weiterer Aktienrückkauf gestartet Deutsche Bank-Aktie leicht im Minus: Weiterer Aktienrückkauf gestartet
Nestlé-Aktie im Minus: Chairman Paul Bulcke tritt zurück Nestlé-Aktie im Minus: Chairman Paul Bulcke tritt zurück
Kursverlauf

Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag verlustreich

17.09.25 09:27 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag verlustreich

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 224,50 EUR abwärts.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 224,50 EUR. Bei 224,20 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 225,80 EUR. Bisher wurden heute 48.811 Siemens-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,06 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 162,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,67 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,34 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 238,11 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com

mehr Analysen