Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Vormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 24,57 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 24,57 EUR. Bei 24,62 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 85.299 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 27,01 EUR erreichte der Titel am 28.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 73,94 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,064 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,07 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,26 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 8,28 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 11.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,346 EUR je Aktie belaufen.

