Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 33,89 EUR zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 33,89 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,65 EUR. Bei 33,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.766.069 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 34,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 1,18 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Mit Abgaben von 81,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,063 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 26,04 EUR angegeben.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,42 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 8,80 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 7,51 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 13.11.2024 gerechnet. Am 12.11.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,398 EUR je Aktie.

