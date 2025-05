Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy legt am Freitagmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,8 Prozent auf 70,76 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,8 Prozent auf 70,76 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 71,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,90 EUR. Zuletzt wechselten 1.180.794 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 71,16 EUR markierte der Titel am 02.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,57 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 73,33 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,056 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,50 EUR aus.

Siemens Energy ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,79 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,65 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,893 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

