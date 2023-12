Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 11,61 EUR. Bei 11,66 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.002.146 Siemens Energy-Aktien.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 113,79 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 81,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 19,06 EUR an.

Am 15.11.2023 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.521,00 EUR – das entspricht einem Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Siemens Energy am 07.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,132 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Schwacher Handel: LUS-DAX notiert zum Start des Montagshandels im Minus

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start auf grünem Terrain

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen